Нью-Йорк, США, 10 марта, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно обыграл баскетболистов «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 10 марта «матч ТВ».

Советский плакат. Баскетбол (фрагмент)

Встреча проходила на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 102:94 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча оказался Д’Арон Фокс, который набрал 30 очков в игре. На счету его коллеги по клубу защитника Бадди Хилда 19 очков.

Самым результативным у «Никс» стал Деннис Смит, который набрал 18 очков за матч. Его партнер по команде Деандре Джордан оформил в игре дабл-дабл с 14 очками и 15 подборами.

Отметим, по итогам встречи «Сакраменто» остался на девятой позиции турнирной таблицы западной конференции НБА с разницей побед/поражений 33−32. «Нью-Йорк Никс» находится на предпоследнем месте конференции восточной с показателем 13−53.