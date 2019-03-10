Колумбус, США, 10 марта, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

(сс) mark6mauno «Коламбус Блю Джекетс» против «Питтсбург Пингвинз»

Игра проходила на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей шайбами отметились Бун Дженнер (3-я минута), оформивший в матче дубль Кэм Аткинсон (23-я в большинстве, 59-я в пустые ворота) и Оливер Бьёркстанд (57-я)

На все это гости смогли ответить единственной «шайбой престижа» в исполнении форварда «Питтсбурга» Зака Астон-Риза (27-я).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 21 минуту и за это время отметился двумя бросками в створ ворот и участием в массовой драке. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут и записал на свой счет результативную передачу, которая стала 47-й в текущем сезоне.

Отметим, по итогам встречи «Коламбус» с 79 очками находится на восьмом месте восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» там же с 81 очком на седьмой позиции.