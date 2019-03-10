Монако, 10 марта, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» сильная команда, которая в будущем станет чемпионом Франции, заявил новый вице-президент команды Олег Петров, комментируя игру «Монако» с клубом «Бордо» в 28-м туре Лиги 1 французского чемпионата, его слова приводит 10 марта Сhampionat.com.

Футбольный клуб «Монако»

По словам Петрова, матч с «Бордо» оказался тяжелым для клуба, однако несмотря на это: «Монако» — очень хорошая, сильная команда, будущий чемпион».

Напомним, матч 28-го тура Лиги 1 чемпионата Франции между клубами «Монако» и «Бордо» завершился вничью со счетом 1:1. Этой игрой «Монако» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до шести игр подряд. Клуб с 27 очками находится на семнадцатом месте турнирной таблицы.

Отметим, Олег Петров вступил в должность вице-президента футбольного клуба «Монако» 22 февраля и сменил Владимира Васильева на данном посту.