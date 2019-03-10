Рига, 10 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал страны Европейского союза сплотиться для «сдерживания России». Об этом президент Латвии заявил в интервью германскому изданию Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

Вейонис утверждает, что в последнее время Россия якобы ведет агрессивную политику для «достижения геополитических целей». Каких именно он не уточнил.

При этом президент Латвии отметил, что у его страны и России есть общие экономические интересы, но это вовсе не значит, что странам Прибалтики не нужен надежный сдерживающий фактор в виде военного блока НАТО. Бдительность также терять не стоит, уверен Вейонис.

Он подчеркнул, что странам Евросоюза необходимо быть едиными, иначе Россия якобы может напасть на одну из них и захватить, при попустительстве остальных.

Вейонис не забыл и о русских в Латвии, на которых, по его мнению, Москва оказывает сильное влияние. Президент уверен, что именно из-за этого влияния русские в Латвии и участвуют в демонстрациях против перевода русских школ на латышский язык.

Досталось от президента Латвии и газопроводу «Северный поток — 2». Вейонис назвал его «чисто геополитическим проектом».