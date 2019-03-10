Сан-Хосе, США, 10 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Хоккеисты команды «Сент-Луис Блюз» уступили в овертайме клубу «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

(сс) Elliot Маскот хоккейного клуба «Сан-Хосе Шаркс» Эс-Джэй Шарки

Игра проходила на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Счет в матче открыли гости, это седлал Патрик Марун, удачно реализовавший большинство на 11-й минуте. Затем швейцарский форвард хозяев Тимо Майер дважды (17-я в большинстве, 20-я) поразил ворота «Сент-Луиса» до конца первого периода и вывел свой клуб вперед. Однако в конце третьего периода «Сент-Луис» ещё раз удачно реализовал большинство шайбой Брэйдена Шэнна (40-я) и этим сравнял счет.

Третий период прошел без голов, а в овертайме нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк принес победу своей команде на 64-й минуте.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не попал в состав команды на игру, его коллега по клубу Иван Барабашев провел 8 минут на льду и не отметился за то время результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Сан-Хосе» вышел в лидеры западной конференции НХЛ с 90 очками. «Сент-Луис» с 79 очками находится там же на пятом месте.