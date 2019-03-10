Санта-Клара, США, 10 марта, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Американская компания Nvidia прекратит выпуск новых обновлений драйверов для графических процессоров семейства GeForce на основе архитектуры Kepler в апреле 2019 года. Об этом сообщает служба технической поддержки Nvidia.

(сс) AlfredMuller Ноутбук

Выпуск графических карт на основе архитектуре Kepler начался в марте 2012 года, когда компания представила карту GeForce GTX 680. Позже на основе этой архитектуры были выпущены карты GeForce семейств 700M и 800M. Последней видеокартой на базе Kepler для ноутбуков стала GeForce GTX 880M.

В Nvidia уточняют, что с апреля 2019 года будет прекращён выпуск обновлений драйверов, направленных на улучшение производительности. Критические обновления безопасности будут поддерживаться до апреля 2020 года. Поддержка видеокарт на основе архитектуры Kepler для настольных компьютеров будет продолжена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года компания Nvidia представила новую видеокарту GeForce GTX 1660 Ti на базе архитектуры Turing.