Топика, США, 10 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая одержала победу над представительницей США Марион Рено на турнире UFC Fight Night 146, проходящем в Вичите (США, штат Канзас), сообщает 10 марта Сhampionat.com.

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Российская спортсменка одержала победу в поединке единогласны решением судей (все три — 29−28).

Это 12-я победа (7 нокаутом) Гуницкой в профессиональной карьере ММА при 4-х поражениях. На счету её соперницы 9 побед (5 нокаутом) также при 4-х поражениях.

Отметим, главным событием вечера UFC Fight Night 146 станет поединок тяжеловесов Джуниора дос Сантоса и Деррика Льюиса.