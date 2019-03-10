Куницкая победила на турнире UFC Fight Night 146
Топика, США, 10 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая одержала победу над представительницей США Марион Рено на турнире UFC Fight Night 146, проходящем в Вичите (США, штат Канзас), сообщает 10 марта Сhampionat.com.
(сс) NeONBRAND
Боксерские перчатки
Российская спортсменка одержала победу в поединке единогласны решением судей (все три — 29−28).
Это 12-я победа (7 нокаутом) Гуницкой в профессиональной карьере ММА при 4-х поражениях. На счету её соперницы 9 побед (5 нокаутом) также при 4-х поражениях.
Отметим, главным событием вечера UFC Fight Night 146 станет поединок тяжеловесов Джуниора дос Сантоса и Деррика Льюиса.