Нью-Йорк, США, 10 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Порядка 30 пассажиров получили травмы на борту пассажирского лайнера авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Нью-Йорк, который попал в турбулентность. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает телеканал NBC.

Цитата из х∕ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Авиакатастрофа. Паника в салоне

Всего на борту самолета находились 326 пассажиров и 21 член экипажа. Большая часть полета прошла в штатном режиме, однако уже на подлете к международному аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке началась сильная тряска.

Экипаж смог посадить самолет. 29 человек на борту полумили легкие травмы. В основном речь идет об ушибах и ссадинах. Госпитализация никому не потребовалась.