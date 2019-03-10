Иерусалим, 10 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по базе палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и по двум кораблям в ответ на выпущенную накануне по территории Израиля ракету. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

«Сегодня самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесен в ответ на запуск с территории сектора Газа ракеты, а также на другие враждебные акции против Израиля, в частности, на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, с помощью которой боевики ХАМАС пытаются повредить пограничную инфраструктуру безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обмен ударами между Газой и Израилем продолжается уже несколько дней. Пока обходится без жертв, но есть риски перерастания напряженности в масштабную конфронтацию.