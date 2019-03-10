Тампа, США, 10 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» одержал победу над хоккеистами «Детройт Ред Уинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

(сс) arctic_whirlwind Никита Кучеров

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи стал российский форвард «Лайтинг» Никита Кучеров, оформивший в матче дубль (12-я, 54-я минуты) и ставший автором победной шайбы. Ещё один гол на счету защитника хозяев Райана Макдоны (4-я).

У «Детройта» шайбы на свой счет записали австрийский нападающий команды Томас Ванек (40-я в большинстве) и Энтони Манта (60/-я).

Отметим, по итогам матча «Тампа», уже обеспечившая себе выход в плей-офф Кубка Стэнли, со 108 очками отсеется лидером восточной конференции НХЛ. «Детройт» там же с 59 очками в активе является одним из аутсайдеров конференции, находясь на предпоследнем, пятнадцатом месте.