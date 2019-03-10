Вашингтон, 10 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Запуск десятого спутника военной системы связи США Wideband Global SATCOM system (WGS) перенесён на 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба United Launch Alliance (ULA).

(сс) Source. WGS Program Office Эскиз спутника WGS

Компания ULA, являющаяся совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, осуществляет запуски спутников WGS в интересах ВВС США.

В пресс-службе ULA сообщили, что запуск спутника WGS-10 перенесён с 13 на 15 марта в связи с необходимостью устранения некоторых проблем. Запуск будет произведён с базы ВВС США на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Delta IV.

Напомним, группировка спутников WGS разворачивается с 2007 года для замены военной связи США предыдущего поколения Defense Satellite Communications System (DSCS).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2017 года с космодрома ВВС США на мысе Канаверал был произведён запуск ракеты-носителя Delta IV с девятым спутником группировки WGS.