Вашингтон, 10 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Власти США в курсе инцидента с миной, которую сотрудник американского посольства в Москве пытался провезти в аэропорт «Шереметьево». Соответствующее заявление сделал государственный департамент США.

Цитата из м∕ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США Диверсия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский дипломат, провез в аэропорт «Шереметьево» мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Опасный груз был обнаружен и изъят у дипломата. Самого его отпустили в США, куда он благоополучно и вылетел.

В Госдепе заявили, что считают ситуацию исчерпанной и отметили, что дипломату было позволено покинуть Россию после того, как мина со взрывателем была изъята из его багажа. В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что никакой угрозы ни одному из пассажиров не было.

Сам дипломат, который покидал Россию в связи с завершение своей командировки, заявил, что приобрел пустую мину «для личной коллекции».

В МИД РФ назвали ситуацию провокационной и подчеркнули, что США пытаются тестировать безопасность России не только извне, постоянно устраивая провокационные рейды своих боевыъ самолетов и кораблей у российских границ, но и изнутри.