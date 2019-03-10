Индиан-Уэллс, США, 10 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в матче 1/32 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллс американской спортсменке Кристиан Макхейл, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

Tom Rae Allen Анастасия Павлюченкова

Российская спортсменка проиграла в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Павлюченкова, номер 32 в мировом рейтинге теннисисток, три раза подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Её соперница, являющаяся 145-й ракеткой мира, ни разу не подала навылет и трижды ошиблась при подаче.

Отметим, соперницей американки Макхейл в 1/16 финала станет её соотечественница Винус Ульямс, которая ранее со счетом 4:6, 7:5, 6:4 также в трех сетах обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.