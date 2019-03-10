Денвер, США, 10 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» одержал победу с сухим счетом над хоккеистами «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта Sport 24.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

Игра проходила на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Первый период прошел без шайб. Во втором счет во встрече открыл Натан Маккинон на 24-й минуте поразивший ворота «Баффало». Следующей шайбы пришлось ждать до второй половины третьего периода, когда на 51-й минуте коллега Маккинона по клубу, финский форвард «Колорадо» Нико Рантанен, удвоил счет в пользу своей команды. Третью шайбу в пустые ворота «Сэйбрз» на 59-й минуте забросил Габриэль Брук.

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов не участвовал в мачте, заменявший его Филипп Грубауэр оформил шут-аут в матче. Российский же коллега Варламова по команде — защитник Никита Задоров, провел на льду 19 минут 5 секунд и не отметился за это время результативными действиями, заработав две минуты штрафа за грубость.

Отметим, по итогам игры «Колорадо» с 72 очками расположилось на десятой строке турнирной таблицы запада НХЛ. «Баффало» с 69 очками на двенадцатой строчке востока.