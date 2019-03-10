Ла-Пас, 10 марта, 2019, 06:03 — ИА Регнум. «Трусливой террористической атакой» назвал президент Боливии Эво Моралес саботаж на венесуэльской ГЭС имени Симона Боливара, который привел к масштабным перебоям с электроснабжением. Так Моралес прокомментировал инцидент в своем микроблоге в Twitter.

Davidusb ГЭС имени Симона Боливара

Власти Боливии, отметил он, осуждают трусливую террористическую атаку на систему электроснабжения, в последствиями которой столкнулся венесуэльский народ. Он добавил также, что Ла-Пас выступает против санкций и вмешательства США в венесуэльский политический и экономический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта по меньшей мере в 20 штатах Венесуэлы возникли перебои с электроснабжением из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС. Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в произошедшем «американский империализм» и позднее заявил, что спровоцировать энергоколлапс в стране могли только власти США.

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