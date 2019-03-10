Богота, 10 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Колумбия не собирается участвовать в возможном военном вторжении в Венесуэлу. Об этом заявил колумбийский президент Иван Дуке, выступая перед журналистами в департаменте Араука.

Tokota Иван Дуке

Никто в Колумбии не говорит об отправке военных в Венесуэлу. Богота никогда не пропагандировала такой вариант решения венесуэльского кризиса, отметил он.

Дуке добавил, что колумбийские власти продолжат работу над усилением дипломатической изоляции Каракаса.

Как сообщало ИА REGNUM, Колумбия вошла в число стран, чьи власти признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики. Сторону Гуайдо заняли и США, допустившие военное вмешательство в дела Венесуэлы, тогда как Россия, Китай, Турция и ряд ругих государств заявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

Читайте также: Американцы снова прислали в Колумбию «гумпомощь»