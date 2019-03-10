Вашингтон, 10 марта, 2019, 05:33 — ИА Регнум. В США бури привели к отключению электроснабжения. Без электричества остались около 23,5 тыс. жителей штатов Арканзас и Техас, сообщает телекомпания NBC.

Ураган

Так, в Арканзасе из-за разгула стихии обесточены жилища примерно 13,5 тыс. человек. Еще 10 тыс. человек остались без электроэнергии в Техасе.

Американские синоптики предупредили о сильных снегопадах, которые ожидаются на территории 12 штатов, включая Миннесоту и Мичиган, а также в районе Великих озер. В штатах Теннесси, Миссисипи и Кентукки возможны торнадо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на американские штаты Алабама и Джорджия обрушились торнадо, которые привели к разрушениям и жертвам. В Алабаме, по последним данным, погибли 23 человека.

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