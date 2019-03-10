Брюссель, 10 марта, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Дата выхода Великобритании из состава ЕС может быть отложена до начала июля. Однако перенос потребует обоснования причины Лондоном, заявил глава Европарламента Антонио Таяни в интервью медиагруппе Funke.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

По его словам, дату Brexit можно перенести не более, чем на несколько недель — с конца марта на начало июля. Затем начнет работу Европарламент нового созыва.

При этом в любом случае от британской стороны потребуется назвать причины переноса. Например, это могут быть выборы или новый референдум, добавил Таяни.

Британия решила покинуть ЕС. Это её проблема, но не Евросоюза, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из ЕС должен произойти 29 марта. В Еврокомиссии 6 марта заявили, что последний раунд переговоров по Brexit не принес никакого решения — соглашение по выходу не принято, сроки выхода остаются прежними.

Читайте также: Еврокомиссия: На переговорах по Brexit снова «не найдено никакого решения»