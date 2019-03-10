Киев, 10 марта, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Череп и надпись «Украина или смерть» появятся на новых нашивках одной из бригад сухопутных войск вооруженных сил Украины. Изображения новой символики опубликовал на своей странице в Facebook глава генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Web.facebook.com/v.muzhenko Эмблемы с черепами

Шеврон красно-черного цвета с черепом и надписью «Украина или смерть» будут носить военнослужащие 72-й бригады имени Черных запорожцев. Две другие бригады получат нашивки с надписями «Божиею милостью» и «Вместе к победе».

Пользователи соцсетей раскритиковали новую эмблему с черепом, напомнив о том, что похожие нашивки носили в третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации РФ Анатолий Широков заявил, что режим президента Украины Петра Порошенко транслирует в массы националистическую идеологию — идеологию разрушения. Кроме нацизма и «войны с москалями», украинскому лидеру больше нечего предъявить избирателям, отметил он.

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