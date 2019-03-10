Каракас, 10 марта, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Американские власти — единственные, чьи возможности позволяют спровоцировать энергоколлапс в Венесуэле. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на митинге в Каракасе.

Hugoshi Николас Мадуро

По его словам, технологии США стоят за саботажем энергетической промышленности Венесуэлы. В причастности к инциденту он обвинил также «марионетку» Вашингтона — оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Однако Венесуэлу не запугать, подчеркнул Мадуро. Он добавил, что ситуация в стране сложная, но работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта по меньшей мере 20 штатов Венесуэлы столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм».