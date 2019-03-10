Каракас, 10 марта, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Один из объектов энергосистемы Венесуэлы подвергся новой кибератаке. Это не позволило преодолеть энергетический коллапс, возникший ранее, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 9 марта во время выступления на митинге в Каракасе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

По его словам, властям удалось восстановить электроснабжение на 70% территории страны, однако новая кибератака, совершенная днем 9 марта, свела на нет все усилия, достигнутые к этому моменту. Ранее атакованный объект «работал идеально».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта из-за аварии на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «Эль-Гури» более чем в 20 штатах страны возникли перебои с электроснабжением. Власти назвали инцидент диверсией, Мадуро обвинил американский империализм в развязывании энергетической войны против Венесуэлы.

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