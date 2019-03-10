Москва, 10 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Большое количество вопросов вызывает якобы найденный в Германии «дневник офицера СС Эгона Олленхауэра», указывающий на тайники с сокровищами Третьего рейха. Об этом заявил российский историк Константин Залесский, передает телеканал «Звезда».

Cpl. Donald R. Ornitz, Photographer — American Commission Нацистское золото в соляном руднике Меркерс

"Много сомнений, связанных с фактами, которые в этом дневнике якобы приведены», — сказал Залесский.

Специалист отметил, что сам дневник не опубликован, обнародованы лишь снимки нескольких страниц. Неизвестно, кто проводил заявленные пять экспертиз документа.

Загадочна личность Эгона Олленхауэра, ведь документы СС не содержат сведений о таком человеке. Идет речь о 260 грузовиках с ценностями, однако для их обслуживания потребовалось бы около тысячи человек, добавил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о публикации в Германии фрагментов дневника офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором указаны места тайников с золотом, драгоценностями и произведениями искусства. Утверждается, что лидер нацистов Адольф Гитлер приказал спрятать ценности на территории Польши, чтобы они не достались советской армии.