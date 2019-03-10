Москва, 10 марта, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Искренне попросить прощения труднее, чем сделать смс-рассылку в Прощёное воскресенье. Обиду стоит загладить добрыми делами, заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крест

По его словам, нет ничего проще, чем поздравить знакомых с церковным праздником массовой рассылкой сообщений, а в Прощеное воскресенье — распространить просьбу о прощении. Однако в действительности простить обидчика или попросить близкого человека о прощении бывает гораздо труднее.

Иногда такая просьба становится своего рода нравственным подвигом, с прощения же начинается покаяние, то есть исправление человека. Обиду лучше загладить добрыми делами, поступками, добрым отношением к человеку. Это важно в семье, между друзьями и сослуживцами, пояснил митрополит.

Напомним, Прощеным воскресеньем в православии именуют седьмое воскресенье перед Пасхой. Этот день предваряет Великий пост. В 2019 году Прощеное воскресенье выпадает на 10 марта, а Светлое Христово воскресение — на 28 апреля.

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