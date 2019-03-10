Белград, 10 марта, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Участники протестов в центре Белграда около часа окружали офис гостелевидения Сербии и выражали недовольство предвзятым освещением событий в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Манифестанты насмехались над работниками телевидения и провокационно себя вели. Активисты вышли на улицы 9 марта, протестуя против политики властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сербии с декабря 2018 года еженедельно проходят акции протеста против курса президента Александра Вучича. Так, Вучич нацелен на присоединение Сербии к Европейскому союзу.