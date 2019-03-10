Диярбакыр, Турция, 10 марта, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Между закупкой турецкими властями российских ЗРС С-400 и безопасностью НАТО нет никакой связи. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Диярбакыре, передает телеканал TRT.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны ни с безопасностью НАТО и США, ни с договоренностями о покупке самолетов F-35, подчеркнул турецкий лидер и назвал очевидными причины, по которым Турция покупает российские ЗРС.

Эрдоган отметил также, что Анкара не делает секрета из условий использования российских систем. Он выразил надежду, что проблемы в отношениях с США, связанные с С-400, будут урегулированы подобно иным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс пригрозил Турции «тяжелыми последствиями» за покупку российских систем С-400. Он заявил, что отношения Анкары и Вашингтона в военной сфере ухудшатся, в частности, США откажутся поставлять Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot.