Лондон, 10 марта, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Британское издание Mail On Sunday не считает нужным извиняться перед российским послом Александром Яковенко за недостоверную публикацию. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии в Соединенном Королевстве.

Kremlin.ru Александр Яковенко

Посольство потребовало от таблоида извинений за материал, опубликованный 3 марта. В нем утверждалось, что власти США в 1986 году выслали Яковенко за «шпионскую деятельность». В редакции газеты дипломатам ответили, что опубликованного в газете опровержения в данном случае достаточно.

«На наш взгляд, это является образцом современной британской журналистики, хотя ожидать иного от Mail On Sunday, пожалуй, не приходится», — отметили в посольстве.

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В дипмиссии добавили, что подобные нападки на лидеров и представителей других стран, политика которых расходится с позициями официального Лондона, происходят в британской прессе всё чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла ложную информацию о после Яковенко, растиражированную в годовщину инцидента в Солсбери. Она напомнила, что Яковенко покинул США из-за окончания срока командировки. Орден Александра Невского ему вручили за заслуги перед Россией на дипломатической работе, а не за «шпионаж» в пользу Москвы.

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