Чебоксары, 10 марта, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Смысл слов руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева об уровне зарплат бюджетников был грубо искажен представителями СМИ. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой администрации региона.

Ян Стен. Школьный учитель. 1665

Информация о том, что Васильев, выступая на сессии Госсовета Чувашии, якобы объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью и недостаточным объемом работы, не соответствует действительности, подчеркнуто в сообщении.

На самом деле Васильев разъяснял вопрос выполнения в регионе указов главы государства, касающихся уровня зарплат работников образования. Он заявил, что педагоги, работающие на полставки, получают меньше, чем предусмотрено «майскими указами», пояснили в администрации.

Работники с большей нагрузкой, соответственно, имеют более высокий заработок, имел в виду чиновник. О лени или ленивых работниках он не говорил вообще, что могут подтвердить видео‑ и аудиозаписи выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что учителя в России получают мало, так как мало работают. Достойная зарплата — у трудолюбивых и «нагруженных» педагогов и врачей, отметил он.

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