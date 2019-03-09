Париж, 10 марта, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Внук российского адмирала, руководителя Белого движения во время Гражданской войны Александра Колчака Александр скончался во Франции на 86-м году жизни. Некролог опубликован на странице Союза потомков галлиполийцев в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Колчак

Тезка своего деда, Александр Колчак умер 9 марта после длительной болезни. Его отец Ростислав Колчак покинул Россию в 1919 году вместе с матерью Софьей. Сначала жена и сын белого адмирала жили в Румынии, позднее — во Франции.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году, жил в Париже. Он учился в Сорбонне, был джазовым музыкантом, а также работал карикатуристом в одном из французских изданий.

Адмирал Колчак (1873−1920) был военным и политическим деятелем, ученым-океанографом, полярным исследователем и флотоводцем. В историю он вошел как Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией в период с ноября 1918-го по январь 1920 года.

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