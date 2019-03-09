Москва, 10 марта, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Украина не сможет воспользоваться высокоточным ракетным оружием, даже если каким-то образом получит его. Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

ИА REGNUM Порошенко

«Я думаю, что таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО, потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия», — приводит слова Шерина RT.

Такой вид вооружения является очень дорогостоящим. Более того, если даже Киеву кто-то продаст его или предоставит в долг, воспользоваться им украинская сторона не сможет. Российские системы зафиксируют украинские ракеты еще на этапе запуска и легко уничтожат. Также высокоточные ракеты требуют квалифицированного обслуживания, заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петр Порошенко, говоря о приостановке действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил, что Киев более не связан ограничениями по мощности и дальности полета ракет. Украине нужно высокоточное ракетное оружие, подчеркнул он.