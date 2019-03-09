Богота, 10 марта, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Ближнемагистральный самолет авиакомпании Laser Airlines, на борту которого находились 12 человек, разбился в муниципалитете Сан-Мартин в Колумбии. Выжить не смог никто, сообщает издание El Tiempo.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

В самолете находилась мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, её супруг Альберто Араке и их дочь. Воздушное судно Douglas DC-3 направлялось из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в Вильявисенсио — столицу департамента Мета, однако в пути пилот объявил о чрезвычайной ситуации и запросил аварийную посадку.

Во время посадки самолет загорелся и развалился на части. Причины трагедии пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в американском штате Флорида упал самолет. В результате погибли пять человек.