Москва, 10 марта, 2019, 01:10 — ИА Регнум. Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка». Пострадал один человек, передает телеканал «Москва 24».

Feans Драка

Конфликт, переросший в драку, случился на Верхней Красносельской улице. По данным источника в правоохранительных органах, в потасовке участвовали водители грузовых такси, примерно пять человек.

Несколько участников драки задержаны и доставлены в отдел полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Москве произошла массовая драка на Белореченской улице. Участники конфликта применяли травматическое оружие и ножи, четыре человека госпитализированы с ранениями.

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