Москва, 10 марта, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг, задержанный во «Внуково» 7 марта, скрывался от следствия под чужой фамилией, был объявлен в розыск и осужден к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

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По данным следствия, в 2011 году Горринг, настоящая фамилия которого Ганижев, получил от предпринимателя более 5 млн рублей и должен был передать их главе Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину. Незаконное вознаграждение должно было обеспечить бизнесмену беспрепятственную работу в Ленинском районе Подмосковья.

Ганижева задержали, на допросе он дал признательные показания, после чего находился под подпиской о невыезде. После избрания меры пресечения Ганижев скрылся от следствия и был объявлен в розыск, а в дальнейшем получил реальный срок.

«Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники», — уточнили в СКР.

Следствие по делу Горринга продолжается, следственные действия направлены на выявление иных эпизодов противоправной деятельности экс-замглавы «Росгеологии».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Руслан Горринг был задержан в столичном аэропорту «Внуково». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением суда Горринг помещен под арест до 7 мая.