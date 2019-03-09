Москва, 9 марта, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта распространили заявление в связи с готовящейся встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ, подчеркивается важность поддержания атмосферы, способствующей продуктивным обсуждениям и позитивно оценивается отсутствие жертв на передовой в последнее время. Сопредседатели также приветствуют первые шаги, предпринимаемые в регионе для подготовки населения к миру. Они призывают стороны активизировать эти усилия. В то же время они подтверждают исключительную важность снижения напряженности и минимизации подстрекательской риторики. В этом контексте сопредседатели призывают стороны воздерживаться от заявлений и действий, предполагающих существенные изменения ситуации на местах, предвосхищающих исход или создающих условия для последующих переговоров, требующих односторонних изменений в формате без согласия другой стороны, либо указывающих на готовность возобновить активные боевые действия.

Ссылаясь на некоторые противоречивые недавние публичные заявления по существу процесса регулирования в формате Минской группы, сопредседатели подтверждают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая, в частности, неприменение или угрозу силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение. В него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009—2012 годах, в том числе: возвращение территорий, окружающих Нагорный Карабах, под контроль Азербайджана; временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления; коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом; будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством юридически обязательного волеизъявления; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение на свои прежние места жительства; и международные гарантии безопасности, которые будут включать миротворческую операцию.

Сопредседатели подчеркивают, что эти принципы и элементы должны быть основой любого справедливого и прочного урегулирования конфликта и должны рассматриваться как единое целое. Любая попытка поставить одни принципы или элементы над другими сделает невозможным достижение сбалансированного решения.

Сопредседатели готовы встретиться с лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в любое время и призывают руководителей двух стран возобновить переговоры в духе доброй воли при первой же возможности. Непрерывный и прямой диалог между Баку и Ереваном, проводимый под эгидой сопредседателей, остается важным элементом укрепления доверия и продвижения мирного процесса. Сопредседатели также продолжат при возможности обсуждать соответствующие вопросы со сторонами конфликта, признавая, что для успеха любого согласованного решения необходимо учитывать их взгляды и опасения.

Сопредседатели подчеркивают, что они в соответствии со своим мандатом сохраняют приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта.

Таким образом, перед первой официальной встречей между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (предыдущие четыре встречи носили неофициальный характер) сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта напомнили сторонам об основных пунктах так называемых Мадридских принципов.

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Мадридские принципы — условное наименование основных принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, предложенных Минской группой ОБСЕ конфликтующим сторонам в Мадриде в ноябре 2007 года. Основные положения обновлённой версии Мадридских принципов были обнародованы лишь 10 июля 2009 года в заявлении глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанном в итальянском городе Л’Акуила.

Несмотря на то, что за прошедшие после этого годы существенного прогресса в урегулировании конфликта не было достигнуто, считается, что именно Мадридские принципы остаются единственным документом на столе переговорах, по которым конфликтующие стороны пытаются прийти к урегулированию.

В апреле-июле 2006 года сопредседатели Минской группы опубликовали заявление, в котором была раскрыта часть обсуждаемых предложений — поэтапный вывод армянских сил и демилитаризация территорий, окружающих Нагорный Карабах, специальный режим для Лачинского и Кельбаджарского районов (в том числе коридор между Нагорным Карабахом и Арменией) и проведение референдума об окончательном определении статуса Нагорного Карабаха. Также предполагались ввод миротворцев в зону конфликта, международная помощь в разминировании и восстановлении территорий и районов Нагорного Карабаха, затронутых войной, и возвращение беженцев.

Следует также отметить, что комментируя предстоящую встречу с Ильхамом Алиевым Никол Пашинян заявил, что одной из приоритетных задач правительства Армении является повышение уровня субъектности Карабаха в переговорах.

«Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата. Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, потому я — премьер-министр Армении. Я не говорю от имени Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ), потому что в Арцахе есть своя власть. Должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе», — отметил Пашинян.