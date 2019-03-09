Пекин, 9 марта, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Государственные руководители КНР на проходящей в Пекине ежегодной сессии ВСНП уделили особое внимание важности законодательной работы в области реформ, направленных на ликвидацию бедности, сообщает 9 марта Синьхуа, комментируя выступления лидеров на панельных дискуссиях депутатов ВСНП.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Так, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступавший на сессии с основным докладом-отчетом правительства, призвал углублять политику реформ и открытости, улучшать коммерческую среду, укреплять реальный сектор экономики, а также обеспечить взаимодействие государственных и частных предприятий.

Глава Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу обратил внимание на законотворческую деятельность, которая должна обеспечить социально-экономическое развитие страны и достижение основных целей реформ.

Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) Чжао Лэцзи подчеркнул важность борьбы с коррупцией и провалами в работе по искоренению бедности и нищеты, обратив на это особое внимание дисциплинарных и надзорных органов.

Напомним, что сессия ВСНП началась в Пекине 5 марта 2019 года и продлится до 20-го числа этого месяца. 3 марта открылась другая ежегодная сессия высшего консультативного органа КНР — Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Ежегодное проведение в марте этих «двух сессий» считается в КНР важнейшим внутриполитическим и общественным событием года.