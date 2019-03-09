Вьентьян, 9 марта, 2019, 23:29 — ИА Регнум. В Лаосе с визитом находится китайская партийная делегация во главе с заместителем заведующего Отдела международных связей ЦК КПК Ван Яцзюнем,сообщает 9 марта Синьхуа.

PIERRE ANDRE LECLERCQ Правительство Лаоса

Делегация из КНР была принята президентом Лаоса, генеральным секретарем правящей Народно-революционной партии (НРПЛ) Буннянгом Ворачитом, который отметил, что его страна уделяет развитию сотрудничества и обменов с КПК и КНР особое внимание. В Лаосе поддерживают строительство китайско-лаосского сообщества с единой судьбой.

В ответном слове Ван Яцзюнь заявил о готовности Пекина выполнять двусторонние договоренности, достигнутые партийно-государственными лидерами двух стран, направленные на благо народов обеих стран.