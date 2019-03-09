Пекин, 9 марта, 2019, 23:27 — ИА Регнум. На полях проходящей в Пекине с 5 по 20 марта второй сессии ВСНП 13-го созыва прошла пресс-конференция министра коммерции КНР Чжун Шаня, в ходе которой было заявлено, что Китай продолжит повышать эффективность внешнеторговой деятельности, сообщает 9 марта Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеровоз

Отмечено, что несмотря на сложную ситуацию, связанную с попытками внедрения односторонних подходов и обострением торговых отношений КНР с США, масштаб внешней торговли в 2018 году удалось расширить. О ряде мер по углублению этой тенденции и в нынешнем 2019 году объявлено на пресс-конференции.

К таким мерам министр отнес оптимизацию структуры мирового рынка и создание в Китаем благоприятных условий для субъектов внешнеторговой деятельности, стимулирование экспорта высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью и расширение импорта, а также поддержку технологических и организационно-структурных инноваций, продвижение новых форматов и моделей внешней торговли.