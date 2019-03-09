Москва, 9 марта, 2019, 23:25 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 9 марта, сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Так, по состоянию на 23:20 мск в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны два рейса и девять отменено, а в «Шереметьево» три рейса задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в аэропортах Москвы пока неизвестны.

Напомним, ранее Гидрометцентр РФ из-за сильного ветра продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до воскресенья, 10 марта.

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