Самара, 9 марта, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» на своем поле переиграли красноярский «Енисей» в матче девятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 9 марта на стадионе в Самаре, завершилась со счетом 4:0.

Satory2001 Стадион «Самара Арена»

В составе победителей голевыми действиями отметились Паул Антон, Максим Канунников, Сергей Корниленко и Рамиль Шейдаев.

После восемнадцати матчей в чемпионате России самарские «Крылья Советов» пока занимают тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Красноярский «Енисей», набравший 11 баллов после девятнадцати игр, находится на шестнадцатой позиции.

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