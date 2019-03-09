Черкассы, Украина, 9 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Прорваться к президенту Украины Петру Порошенко на митинге в Черкассах попытались националисты. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел (МВД) страны.

Gov.ua Петр Порошенко в Черкассах

По данным ведомства, националисты, которые провоцировали на драку рядовых жителей города и полицию, планировали заблокировать кортеж украинского лидера во время отъезда.

«Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику, — говорится в сообщении. — Правоохранители применили полицейские меры принуждения».

В МВД Украины добавили, что в ходе потасовок между сотрудниками полиции и националистами пострадали 15 правоохранителей.

По данным фактам решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 7 марта экс-министр экономики Украины Владимир Лановой порталу «Главред» заявил, что президент страны Петр Порошенко готовится к побегу из страны.

По его мнению, глава украинского государства ради получения коррупционных доходов специально затягивает войну в Донбассе.

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