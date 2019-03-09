Тула, 9 марта, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Весна в Тульской области стартовала с обновлений в части законодательства, медицинских планов и финансовых обязательств. На минувшей неделе обсуждался визит вице-премьера Антона Силуанова, изменение стоимости проезда в общественном транспорте, успех футбольного «Арсенала» и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Сироты под защитой

Губернатор Алексей Дюмин на этой неделе подписал новые законы Тульской области о предоставлении жилья детям-сиротам. По данным областного правительства, с 1 января текущего года в регионе установлен размер ежемесячной выплаты опекуну и приемному родителю на содержание детей-сирот с учетом градации возраста ребенка и исходя из норм материального обеспечения детей. Отныне квартиры детям-сиротам выделяют с учетом несовершеннолетних детей, которые проживают совместно с ними.

«В случае трудной жизненной ситуации договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен с детьми-сиротами на новый пятилетний срок, — уточнили законодатели. — Законным представителям детей-сирот предоставлено право самостоятельно подавать заявления о включении детей в список нуждающихся в жилом помещении, а на органы опеки и попечительства возложена обязанность по контролю за своевременной подачей таких заявлений».

Также в новых законах прописаны полномочия органов опеки и попечительства, которые должны контролировать и сохранять жилые помещения за нанимателями или членами семей нанимателей, либо собственниками которых являются дети-сироты. Компетентные органы должны будут контролировать санитарное и техническое состояние квартир и распоряжением ими.

Промышленно‑ и трудоориентированность

Тульскую область накануне посетил министр финансов РФ Антон Силуанов. Вице-премьер оценил то, как регион справляется с развитием национальных проектов.

На совещании губернатор Дюмин отметил, что в области запущены 12 региональных приоритетных программ, разработанные с федеральным центром, и 50 проектов. На эти цели Тульская область направит 65 млрд рублей, 20 млрд из них — средства региональные.

За последний год инвестиции в регионе выросли на 12%. Почти 100% экспорта в Тульской области приходится на несырьевую продукцию, а собственные доходы субъекта выросли на 11%.

По итогам реализации проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» производительность увеличилась на 28% к 2017 году.

Также Дюмин вместе с Силуановым обсудил развитие малого и среднего предпринимательства. Сегодня Тульская область делает ставки на школьников, студентов, молодых мам, представителей «серебряного возраста» и военных пенсионеров. Для этих категорий бизнесменов в регионе действуют льготы и другие «пряники».

"Выступление губернатора Тульской области на Сочинском форуме наделало много медийного шума. По сути, Алексей Дюмин выступил как государственник, выступающий за баланс взаимоотношений центра и регионов. Неслучайно, «вояж» по регионам Антона Силуанова начался именно с Тульской области, — отмечает руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко. — Обычно губернаторы предпочитают отмалчиваться по таким вопросам. В этом контексте ярко выступал воронежский губернатор Алексей Гордеев до своего возвращения на работу в федеральное правительство».

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Центр для лечения рака

Разработать проектную документацию и привлечь федеральные инвестиции через адресную программу поручил губернатор Алексей Дюмин тульскому правительству и лично региональному министру здравоохранения Андрею Третьякову.

«В регионе сохраняется высокая смертность от новообразований. Для более качественного оказания медицинской помощи необходимо строительство специализированного онкологического центра», — цитирует портал myslo.ru главу области.

Согласно статистике, по сравнению с 2017 годом число умерших в Тульской области сократилось на 2,6%, а коэффициент смертности на 1000 человек снизился на 1,8%. Однако гибель от новообразований выросла на 0,9%.

Помимо этого в планах области в текущем году завершить строительство двух корпусов Тульской областной детской клинической больницы. Деньги на возведение объекта привлекали в том числе и из федерального центра.

Сегодня в регионе готовятся к конкурсу, где определится подрядчик строительства нового корпуса Тульского областного перинатального центра. Субсидии по соглашению выделит Минздрав РФ.

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На три рубля дороже

В Туле подорожает проезд в коммерческом общественном транспорте. Об этом частные перевозчики предупредили пассажиров объявлениями в автобусах.

В управлении транспорта и связи областного центра объяснили, что это произойдет 1 апреля 2019 года. Повышение произойдет на 3 рубля: с 22 до 25 рублей.

Отметим, что законодательство не запрещает коммерческим компаниям, работающим по нерегулируемым тарифам, повышать стоимость проезда самостоятельно. Единственное условие — предупредить администрацию города. В мэрии Тулы подчеркнули, что цены за проезд в муниципальном транспорте пока останутся на прежнем уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области запустили транспортную реформу, в рамках которой оценят эффективность маршрутов, внедрят безналичный расчет и увеличат количество автобусов большой вместимости.

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Исторический успех

Тульский футбольный клуб «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка России. В ответном матче ¼ финала «оружейники» оформили результативную ничью с «Оренбургом» — 1:1. По сумме двух матчей «Арсенал» забил больше мячей (5:3) и вышел в следующий раунд розыгрыша кубка страны.

«Арсенал» отлично выступил и добился исторического успеха для тульского футбола. Это результат упорного труда, мастерства и настойчивости. Желаю команде и в дальнейшем сохранять победный настрой и радовать болельщиков», — поздравил команду губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что весеннюю часть чемпионата РПЛ сезона 2018/19 «Арсенал» начал с победы над московским ЦСКА. Причем «оружейники» принимали «коней» на поле «Ахмат-Арены» в Грозном. Тогда встреча закончилась со счетом 2:0.

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