Москва, 9 марта, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким актёра советского и российского театра и кино Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта в Москве.

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«Эта потеря — невосполнима, — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Приношу свои глубокие соболезнования семье Владимира Абрамовича, его друзьям и коллегам».

По его словам, представить отечественный кинематограф и театр без Этуша невозможно.

Медведев добавил, что талант артиста, любимого всеми поколениями зрителей, сочетал в себе «драматическую глубину и блеск комедии, эмоциональность и обаяние, элегантность и удивительную искренность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Москве скончался 95-летний народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш. Он был известен своими ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев» и др.

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