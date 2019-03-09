Тула, 9 марта, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Демография, здравоохранение и связанные с ними экология и кадровая политика для Тульской области — самые проблемные темы, которые прямо связаны с качеством жизни людей. Тем не менее шаги к исправлению ситуации сделаны, что отметили в российском правительстве, заявил ИА REGNUM руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

Tularegion.ru Алексей Дюмин передал автомобили для сельских ФАПов

Напомним, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела в конце февраля в Туле совещание по нацпроектам. Врачи, главы профильных ведомств, руководители территориальных фондов ОМС и органов Росздравнадзора из субъектов Центрального федерального округа разобрали по полочкам программы, которые реализуются в Тульской области: «Развитие первой медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями», программы по развитию детского здравоохранения, экспорта медуслуг, обеспечению системы кадрами.

«За последний год Тульская область явилась одним из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения. За один год на 31% снизилась младенческая смертность в Тульской области. И впервые за всю историю стала ниже всероссийского показателя. Уже 4,7 на 1000 родившихся живыми детей. Кроме того, сохранены тенденции в снижении общей смертности, этот показатель тоже снизился на 2% по отношению к 2017 году», — отметила, в частности, федеральный министр.

В зоне личного участия

«По некоторым показателям регион, к сожалению, находится в лидерах антирейтингов — высокая убыль населения (характерно для пожалуй, для всех, кроме Москвы и Московской области регионов ЦФО), смертность от новообразований и ДТП, загрязнение рек и воздуха. Без внимания к этим темам ставка на экономический рост становится бессмысленной. Люди не готовы мириться с качеством медицинской помощи и экологическими угрозами. Учитывая, что отец губернатора Тульской области всю свою жизнь посвятил военной медицине, для Алексея Дюмина эти вопросы приобрели первостепенное значение с самого момента появления в Туле. Даже глядя, как лихо губернатор тестирует автомашины для районных фельдшеров, дотошно вникает в каждую мелочь работы лечебных учреждений, приходит понимание, что здравоохранение находится в зоне его личного участия. Те шаги к улучшению положения дел в отрасли на первый взгляд незаметны — действительно, люди активно жалуются в соцсетях на нехватку специалистов, качество медпомощи, состояние материально-технической базы учреждений, а министр здравоохранения Андрей Третьяков — чуть ли не самый критикуемый чиновник в правительстве Тульской области», — говорит Евгений Крылов.

Но тем не менее, шаги к исправлению, по мнению эксперта, сделаны.

«Сложный характер проблемы не позволяет её решить с наскока — даже рецепт «дать денег» тут не поможет. Как бывший военный Дюмин понимает, что бить врага надо по всему фронту, одновременно наступая в направлении увеличения доходов врачей и медперсонала, их мотивации, строительства новых больниц и амбулаторий, улучшения оснащения уже существующих учреждений, развития новых форм оказания услуг (телемедицина, центры общей врачебной практики). Поэтому правительство региона активно участвует в федеральных программах и пилотных проектах, стремясь переломить ситуацию. И первые положительные результаты их реализации отметила Вероника Скворцова», — комментирует Крылов.

Эксперт подчеркнул, что сбалансированная политика в экономическом и социальном секторе в Тульской области в скором времени даст свои плоды.

Привлечение средств и эффективность

На совещании с федеральным министром губернатор региона Алексей Дюмин представил опыт работы по повышению качества медицинской помощи в регионе. В частности, к реализации проекта «Бережливая поликлиника» приступили все поликлиники и амбулатории области. Сегодня стандарту соответствуют 25% поликлиник области, что существенно выше показателя по России. В 2018 году с участием социально ответственного бизнеса были отремонтированы два крупных учреждения в Туле и одно — в районе области. В текущем году за счет регионального бюджета будет проведен ремонт пяти поликлиник для взрослых, а за внебюджетные средства — ещё четырех детских поликлиник.

В Центре медицины катастроф эффективность работы в первую очередь оценивается по количеству вызовов со временем доезда скорой помощи до 20 минут. Если в январе прошлого года этот показатель в регионе составлял 52%, то на конец года повысился до 78%. Также сократилось время прибытия скорой на ДТП: сейчас процент доездов выше целевого значения Минздрава.

Министерство здравоохранения РФ поддерживает в Тульской области обновление автопарка скорой. Кстати, в этом принимают участие ещё и внебюджетные источники. В прошлом году пришло 13 новых автомобилей. В этом году за счет внебюджетных средств закуплены ещё 10 автомобилей для ФАПов. Однако Дюмин попросил Скворцову учесть, что этого количества явно не достаточно.

В 2018 году в Тульской области на 14% выросла укомплектованность штата скорой медицинской помощи фельдшерами, и на 6% — врачами. Еще 39 врачей и 6 фельдшеров было привлечено на работу по программе «Земский доктор».

«В 2019 году предусмотрены средства регионального бюджета на ремонт пяти поликлиник для взрослых, которые давно требовали этого. Найдены внебюджетные средства, чтобы параллельно, как на региональные средства делать капремонт во взрослых поликлиниках, так и на четыре детские поликлиники. Эта сумма составила 140 млн рублей внебюджетных денег. Ежегодно для работы в сельских условиях приобретаются машины повышенной проходимости. Буквально несколько дней за счет опять же внебюджетных средств мы приобрели десять. Они будут направлены в отдаленные ФАПы», — отметил Алексей Дюмин.

О показателях

За последние годы в Тульской области возросло число больничных учреждений: с 52 в 2014 году до 54 в 2018. Также увеличилось число врачебных амбулаторно поликлинических учреждений с 200 в 2012 году до 210 в 2018 году. Прибавилось и число детских поликлиник, отделений, кабинетов — с 82 в 2013 году до 93 в 2017 году.

В 2019 году за счет регионального бюджета отремонтируют пять поликлиник для взрослых, а за внебюджетные средства — четыре детских поликлиники.

В 2017 году в регионе было 30 сёл, где медицинская помощь была недоступна. Сегодня в 20 из них открыты ФАПы, причем часть из них — с полноценным жильем. В текущем году с установкой ещё 10 ФАПов решится вопрос доступности медицинской помощи жителям села.

Выросло число медицинских кадров. В 2013 году в Тульской области трудилось 5,1 тыс. врачей, в 2014 году — 5,2 тыс., в 2015 — 5,3 тыс., в 2016 году — 5,4 тыс. человек и в 2017 году — 5,5 тысяч эскулапов.

По данным министерства здравоохранения Тульской области за последние годы наблюдается положительная динамика зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни. В 2013 году таких больных было выявлено 1099,9 тыс. человек, а в 2017 году — 1072,4 тыс. человек.

Положительно смотрится и эпидемиологическая ситуация. По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области в 2018 году на территории области эпидемиологическая обстановка характеризовалась снижением инфекционной заболеваемости населения по сравнению с предыдущим годом на 0,4%, число случаев заболеваний составило 313,1 тыс.

Показатель младенческой смертности также в динамике. В 2017 году младенческая смертность составила 93 человека, в 2018 году — 59 малышей. Таким образом, смертность существенно сократилась — на — 34 человека, это составляет 63,4% от 2018 года в процентах по отношению к 2017 году. Данный показатель является одним из лучших в ЦФО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова провела в Туле совещание по реализации национальных проектов, по которым глава государства Владимир Путин будет оценивать работу правительства.

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