В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали 13 человек
Париж, 9 марта, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Более 10 человек, которые принимали участие в акциях протеста «жёлтых жилетов», задержали в Париже. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.
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Желтые жилеты
«13 человек задержаны в Париже», — передает вещатель.
Как передавало ИА REGNUM, очередная протестная акция активистов «жёлтых жилетов», которые выступают против социальной политики властей Франции, прошла в Париже 9 марта.
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