Кишинёв, 9 марта, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии 9 марта утвердил результаты парламентских выборов и признал законными мандаты 101 избранного депутата. Как передает ИА REGNUM, парламентские мандаты в итоге распределились так: пропрезидентская Партия социалистов — 35 мандатов, правящая Демократическая партия — 30, оппозиционный блок ACUM — 26, партия «Шор» — семь мандатов. Еще три мандата достались независимым кандидатам, близким к Демпартии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Конституционный суд отклонил все жалобы блока ACUM, требовавшего отменить результаты выборов по пяти одномандатным округам, включая два округа, созданных для голосования граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье.