Калуга, 9 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. 30-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении побега из места лишения свободы, предстанет перед судом, сообщила 9 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По её словам, дознанием установлено, что ранее осужденный отбывал наказание в колонии поселении за угон автотранспортного средства. Будучи в колонии осужденный кормил кроликов и ухаживал за ними в местном крольчатнике.

Между тем, в июне 2012 года мужчина, находясь на территории крольчатника, решил совершить побег. Убедившись, что за его действиями не наблюдают, перелез через ограждение с проволокой и скрылся. Осужденный был объявлен в розыск.

«В ходе розыскных мероприятий в январе 2019 года осужденный, совершивший дерзкий побег из колонии, был задержан сотрудниками полиции в городе Новомосковске Тульской области», — сказала Искрина Лепёхина.

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемый вину признал полностью. За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ, судом может быть назначено наказание мужчине в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзержинским районным судом Калужской области рассмотрено уголовное дело в отношении Олега Тихонова, который в ноябре 2013 года совершил побег из исправительной колонии №4. Суд признал Тихонова виновным в совершении побега из мест лишения свободы и к неотбытой Тихоновым части наказания по предыдущему приговору в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы. Окончательно Олегу Тихонову судом было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, которое ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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