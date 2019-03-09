Вашингтон, 9 марта, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Небольшой самолёт упал в озеро Окичоби в США. Об этом информирует телеканал WFLA со ссылкой на свои источник.

Defense.gov Скорая помощь

ЧП произошло в субботу, 9 марта, в штате Флорида. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек.

«Пять человек погибли после того, как небольшой самолет упал в озеро Окичоби», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Напомним, 8 марта газета Detroit Free Press со ссылкой на свои источники сообщила, что в США на автомагистраль экстренно сел небольшой самолет из-за проблем с двигателем.

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