В США рухнул в озеро самолет, есть жертвы
Вашингтон, 9 марта, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Небольшой самолёт упал в озеро Окичоби в США. Об этом информирует телеканал WFLA со ссылкой на свои источник.
Defense.gov
Скорая помощь
ЧП произошло в субботу, 9 марта, в штате Флорида. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек.
«Пять человек погибли после того, как небольшой самолет упал в озеро Окичоби», — передает вещатель.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Напомним, 8 марта газета Detroit Free Press со ссылкой на свои источники сообщила, что в США на автомагистраль экстренно сел небольшой самолет из-за проблем с двигателем.
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