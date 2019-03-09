Екатеринбург, 9 марта, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Участившиеся случаи скандальных заявлений чиновников указывают на потерю ими ощущения реальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX

«У меня плохое предчувствие. Дело даже не в том, что сложилась система отношений по вертикали «новые патриции — новые плебеи» при отсутствии социальных лифтов. А в том, что такая система, похоже, устраивает верховную власть. Если бы не устраивала, то такие высказывания пресекались на корню. То есть, состоялся некий переход от опоры на народ к опоре на систему чиновников. Ничего хорошего, потому что подразумевает «брежневизацию» управления и ее постепенную деградацию. «Денег нет, но вы держитесь», «учителя, идите в бизнес», «надо меньше питаться», «мало получают те, кто не хочет работать» — все это указывает на потерю ощущения реальности…» — сказал Валерий Амиров.

По его словам, согласно чиновничьей формуле, чиновник по определению не может быть ленив. Он важнейшая скрепа и не принимает критики в свой адрес.

«Ленивыми могут быть только те, кто жалуется на маленькую зарплату. Если жалуешься, значит, плохо работаешь — вот такой формулой мыслит чиновническое сословие», — добавил доцент.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, во сколько раз больше должен работать чиновник, чтобы говорить такое, преподаватель ответил: «Как минимум вдвое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной скандал вокруг чиновничьих слов разразился после слов Юрия Васильева, который возглавляет администрацию главы Чувашии. 7 марта на внеочередной сессии Госсовета республики он заявил о том, что учителя, которые мало работают, мало и получают.

«Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — процитировал его портал Ch.versia.ru.