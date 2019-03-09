Москва, 9 марта, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Этуш

«Ушёл из жизни Владимир Абрамович Этуш — фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек, — говорится в телеграмме главы государства. — Владимир Этуш был поистине народным артистом».

По словам Путина, за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе Этуша знали и любили миллионы людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр советского и российского театра и кино Владимир Абрамович Этуш скончался в Москве 9 марта.

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