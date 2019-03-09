Москва, 9 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве (Израиль), опубликовал на своем YouTube-канале клип на англоязычную песню Scream («Крик»).

Okras Сергей Лазарев

"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии, — написал Лазарев на своей странице в соцсети Instagram. — Потом появился текст и все обрело еще больший смысл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль) пройдет 64-й песенный конкурс «Евровидение». Представитель России, согласно жеребьевке, будет участвовать в конкурсе во второй половине второго полуфинала. В конкурсе примут участие 42 страны, что на одну страну меньше, чем в 2018 году.

Читайте также: Лазарев рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении»

А также: Сергей Лазарев представит песню для «Евровидения» 9 марта