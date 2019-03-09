Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Исполнение хоровым коллективом шуточной песни о ядерном ударе по США в стенах Исаакиевского собора доказывает, что нынешний светский статус собора необходимо изменить. Об этом заявил 9 марта в эфире телеканала «Россия-24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Напомним, 23 февраля концертный хор Санкт-Петербурга в ходе концерта к Дню защитника Отечества исполнил в стенах Исаакиевского собора шуточную песню автора-любителя советских времен про ядерный удар по целям в США, среди которых — Вашингтон. Представители хора подчеркнули, что речь не идет о политическом выступлении, а песня исполнялась как документ эпохи холодной войны.

«Таких событий не должно происходить, потому что стены храма должны оглашаться священными песнопениями», — сказал митрополит Иларион, комментируя эту ситуацию.

По его словам, в храме могут исполняться только религиозные музыкальные произведения, но не те, которые «могут вызвать соблазн, критику».

«Всё это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать Церкви. При том, что он может сохранять все свои музейные функции, а также предоставлять свои помещения для концертов», — заявил Иларион в программе «Церковь и мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в ходе часового концерта хора была исполнена песня «На подводной лодочке с атомным моторчиком». В ней в гротескной форме поётся о ракетном ударе советской атомной подлодки по Соединенным Штатам и авиационной бомбардировке территории США.

Читайте также: Беглов о передаче Исаакия РПЦ: «Власть не должна нарушать закон»

Напомним, 24 января 2019 года временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в телеинтервью заявил, что Русская православная церковь имеет право потребовать передачи ей Исаакиевского собора, однако пока этого не произошло, и собором распоряжается одноименный городской музей.

«Сегодня есть договоренности между городом, музеем, Русской православной церковью о том, чтобы в соборе проходили богослужения. Там нет каких-то противоречий: церковь не мешает музею, музей не мешает церкви», — заявил Беглов.

В конце декабря 2018 года утратило силу распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в котором был оговорен план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, если от церкви поступит соответствующая заявка. Такая заявка не поступила.